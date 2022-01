Sortie de résidence au Comptoir Le Comptoir, 4 février 2022, Fontenay-sous-Bois.

Le Comptoir, le vendredi 4 février à 21:00

Rhizomes est né de la rencontre et de la fusion du trio de Yael Miller (voix, synthé) avec Baptiste Germser (basse, bugle) et Roland Merlinc (batterie), et du duo de Achille (voix, synthé) avec Thomas Caillou (guitare électrique). Cette idée de racines entremêlées, au-delà de la richesse et de la source d’énergie qu’elles symbolisent, rappelle la théorie de Deleuze et Guattari sur une structure évoluant constamment et horizontalement, en opposition à la représentation hiérarchique pyramidale de l’organisation des éléments. Le quintet fraîchement formé se livre ainsi à un nouveau répertoire co-écrit par les deux femmes en français, hébreu, arabe et anglais, ainsi qu’à des versions inédites de leurs chansons respectives, et revisite leurs influences communes -sans craindre de mêler des chants traditionnels ou de la poésie contemporaine (Kae Tempest, Rola Hassan, Wislawa Szymborska, Cécile Coulon) à l’électro-acoustique, laisser place à des plages instrumentales ouvertes, le temps d’un récit à plusieurs voix, à la croisée de leurs chemins.

12 à 16€

Des racines entremêlées, la rencontre entre 2 autrices-compositrices, la fusion de 2 groupes, la cohabitation harmonieuse de l’hébreu et l’arabe, la naissance d’un quintet singulier

