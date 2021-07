Luynes Luynes Indre-et-Loire, Luynes Sortie de résidence artistique Luynes Luynes Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Sortie de résidence artistique 2021-07-31 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-31 18:00:00 18:00:00

Luynes Indre-et-Loire Luynes Le centre culturel de Luynes accueille en résidence huit artistes d'origine roumaine dans le cadre de l'exposition « Regards sur l'art contemporain roumain ». Venez découvrir les œuvres réalisées par ces artistes lors de leur résidence artistique à Luynes et rencontrez les quatre artistes de la seconde session de résidence lors d'un temps d'échange à La Grange. culture@luynes.fr +33 2 47 55 56 60 ©Ciprian Radovan, Flottements en bleu, 2009

Luynes