Date et horaire exacts : Le jeudi 17 mars 2022

de 19h00 à 20h00

gratuit

Présentation etape de travail de la Cie Ad Chorum autour de la création éco-féministe Particules en Suspensions suivi d’un bord plateau. Sortie de résidence # 3 Particules en Suspensions Par la compagnie Ad Chorum Le Centre Wangari est heureux de vous convier à sa troisième sortie de résidence de l’année 2022 autour de la création Particules en Suspension. Autour de la création

Particules en Suspension est un spectacle transdisciplinaire avec une dominante circassienne sur l’écoféminisme. C’est l’Odyssée d’un groupe. Six personnages retracent leur histoire en contant et reparcourant leur périple pour tenter de retrouver leur ami.e. Iel avant qu’il ne soit trop tard … Accompagné par la musique live et la manipulation des lumières au plateau, Particules en Suspension se veut sincère ou les artifices sont principalement à vue du public. Autour de la compagnie

Les Particules se sont rencontrées en 2015 à l'Ecole Supérieur d'Art Dramatique de Paris, promotion art du mouvement. Elles s'y sont formées ensemble au théâtre, à l'écriture du plateau, à la danse-contact, au chant et au cirque. Au sein de l'ENACR (École Nationales des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois), elles ont découvert le trampoline, l'acrobatie et le main à main. Toutes issues de circuits différents, elles sont associées leurs énergies pendant trois ans avec des chorégraphes, metteurs en scène ou artistes de cirque, tels que Guy Alloucherie & Nadège Prugnards, Yoann Bourgeois, Claude Brumachon. Aujourd'hui, après une première création de rue « Particules », un nouvel équilibre se crée dans le monde professionnel avec la deuxième création « Particules en Suspension »

