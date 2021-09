Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Sortie de résidence : 1ère comparution – Duo slam/danse Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Sortie de résidence : 1ère comparution – Duo slam/danse Orthez, 16 septembre 2021, Orthez. Sortie de résidence : 1ère comparution – Duo slam/danse 2021-09-16 19:00:00 – 2021-09-16 Place Saint-Pierre Parvis de l’église Saint-Pierre

Orthez Pyrénées-Atlantiques Par la Compagnie Nue.

Avec Lise Casazza et Marie-Samantha Salvy ainsi que la participation de jeunes gens.

1ère comparution interroge en filigrane des notions comme : qui a l’ascendant sur qui et de quelle manière ? Qu’est-ce qu’un corps vulnérable ? Comment reprendre le pouvoir pour soi-même ? Par la Compagnie Nue.

Avec Lise Casazza et Marie-Samantha Salvy ainsi que la participation de jeunes gens.

1ère comparution interroge en filigrane des notions comme : qui a l’ascendant sur qui et de quelle manière ? Qu’est-ce qu’un corps vulnérable ? Comment reprendre le pouvoir pour soi-même ? Par la Compagnie Nue.

Avec Lise Casazza et Marie-Samantha Salvy ainsi que la participation de jeunes gens.

1ère comparution interroge en filigrane des notions comme : qui a l’ascendant sur qui et de quelle manière ? Qu’est-ce qu’un corps vulnérable ? Comment reprendre le pouvoir pour soi-même ? dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Orthez Adresse Place Saint-Pierre Parvis de l'église Saint-Pierre Ville Orthez lieuville 43.48932#-0.77512