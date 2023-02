Sortie de résidence #1 | Füt-Füt Collectif > Jeu 2/02 Centre Paris Anim’ Wangari Maathai, 2 février 2023, Paris.

Le jeudi 02 février 2023

de 19h20 à 20h15

. gratuit

Retrouvez la première sortie de résidence de l’année 2023 en compagnie du Füt-Füt Collectif le jeudi 2 février à 19h15 !

Sortie de résidence #1

Création

Roi du Pays où Nul ne rit

Par le Füt Füt Collectif

«Si vous venez, c’est que vous êtes prêt.e.s à gagner ce que vous avez perdu. C’est que vous avez fait votre choix. Évidemment, vous êtes libres de partir à tout moment. Après tout, vous êtes votre propre boussole.

B.A et BA, hautement expérimentées, triplement diplômées et dont l’efficacité de la méthode a été maintes fois approuvée, vous invitent à trouver LA clef (et la porte). Conférence non obligatoire mais fortement recommandée.»

Distribution

Laure Bienvenu, Anaïs Tobelem

Création portée par le Füt-Füt Collectif

Disciplines

conférence, clown/théâtre, absurde

Le collectif a été accueilli en résidence pendant une semaine au Centre Wangari Maathai en février autour de la création Roi du Pays où Nul ne rit.

Autour du collectif

Le projet est porté par le {Füt-Füt Collectif}, une jeune compagnie née en 2019 et qui se compose de 15 artistes venu.e.s de tous horizons – théâtre, cirque, scène musicale- et dont les diverses créations déclinent et revisitent l’art clownesque sous toutes ses formes à travers différents projets. www.futfutcollectif.fr

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

Contact : https://cpa-wangari.ifac.asso.fr/Sortie-de-residence-6-Fut-Fut-Collectif-Jeu-2-02 01 40 09 68 80 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr

Fut Fut Collectif