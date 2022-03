Sortie de Piste ! Créon, 27 mars 2022, Créon.

Sortie de Piste ! Créon

2022-03-27 – 2022-03-27

Créon Gironde Créon

5 EUR La Station Vélo lance sa saison!

Tous au rendez-vous le dimanche 27 mars pour découvrir le programme concocté par la Station Vélo

– De 10h à 11h30 la bourse aux vélos;

– De 12h à 14h un verre de l’amitié offert par l’association Tande2m + food truck;

– A 14h concert de ” l’Orchestre à l’école de Créon ” à la station;

– A 14h15 départ de la balade à vélo de la station vélo au Château de Castelneau à Saint-Léon;

– A 15h concert de “Slow Whiskey” une diva rock et soul et un orchestre décalé de la “Formation Cyclo Symphonique” composé de musiciens amateurs

– A 15h45 visite-dégustation au Château de Castelneau, le domaine et les vins sont à l’honneur avec la visite du vicomte de Roquefeuil,

– Pour finir cette belle journée retour à la station vélo en musique et animation avec” Ultra et Volta”.

+33 6 28 26 79 32

Tande2m

Créon

dernière mise à jour : 2022-03-04 par