Sortie de Paon : Delphine Coutant + Najoua Darwiche + Cécile Gravot, 23 mars 2022, .

2022-03-23

Horaire : 20:00

Gratuit : non

Le Paon Bleu est d’abord une scène : autonome, itinérante, conçue pour jouer dans tout type de lieu (dans un champ, sur une place, une cour d’école…). Autour de cette scène s’est formé un groupe d’artistes, composé de Delphine Coutant, Najoua Darwiche, Cécile Gravot, Teddy Guilbaud et Alexandra Guillot qui développent ensemble une démarche d’entraide à la création et de mutualisation. Pour cette Carte Blanche, trois artistes du Paon Bleu vous présenteront leur spectacle sur la scène de Trempo. Delphine Coutant I Piano-voix Chanteuse, pianiste et paludière : la nature et la musique s’entremêlent dans la vie de Delphine Coutant. Elle a créé avec d’autres paludièr·es et choristes, le Festival salé perché, entre les salines de Guérande et les arbres de Brière. Elle aime à réaliser ses concerts entre terre et mer, flottants avec le piano du lac ou au-dessus du sol, dans les arbres. Delphine Coutant a composé cinq albums : Alouette (2002), Comme le café empêche de s’étendre (2005), La marée (2009), Parades nuptiales (2012) et La nuit philharmonique (2016) FB / IG / Site internet Najoua Darwiche I Conte et récit Artiste, conteuse et auteure franco-libanaise issue d’une longue lignée de conteur·euses, Najoua Darwiche puise son inspiration dans les contes traditionnels, les textes contemporains et développe sa propre écriture. Co-fondatrice du Lapin Blanc, elle organise deux festivals de récits sur l’agglomération nantaise : Conte Iz Not Dead et Les Sessions Secrètes du Lapin Blanc. Najoua Darwiche réalise aussi une émission mensuelle sur Prun’, Héroïnes, pour donner à entendre des récits de combats oubliés. FB / Site internet Cécile Gravot I Harpe électroacoustique Cécile est à la fois harpiste, éclairagiste et scénographe. Elle a participé à plusieurs créations pour le théâtre musical, notamment au théâtre des cerises. Elle accompagne Alexandra Guillot au sein du duo After the bees depuis 2012. Elle crée des spectacles musicaux, Les actes romantiques, sur scénographie naturelle tels que La Mise à Mort du Cygne (2012). En 2020, elle dessine et fabrique la scène du Paon Bleu, signant le début de l’aventure du groupe d’artistes éponyme, qu’elle fédère. De cette émulation naît son projet solo : Re-Mémoire, en cours d’écriture. FB / Site internet Son : Olivier MénardCostumes : Pascale Béréni (re-Act)Scénographie et Accessoires : Cécile Gravot, Pascale Béréni, Hélène DarcheGraphisme : Virginie DouayIllustration affiche : Kazy Administration : Marine CharlesSoutenu par : Drac Pays de la Loire, Région Pays de la Loire, Ville de Nantes, Alliance Française Une carte blanche Trempo au collectif Le Paon Bleu. Cartes Blanches est un dispositif de la Ville de Nantes. Il s’adresse aux acteurs·rices culturel·les de la région et à l’ensemble des associations de l’île de Nantes qui souhaitent organiser un événement public à Trempo : concert, spectacle, conférence, projection, table-ronde… + d’infos > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans.

adresse1}

02 40 46 66 33 https://trempo.com/evenement/le-paon-bleu-delphine-coutant-najoua-darwiche-cecile-gravot/