2022-05-05 – 2022-05-05

Monistrol-sur-Loire 43120 Cette année l’UPT de Monistrol organise une sortie à Estivareilles pour visiter le musée d’histoire du 20e siècle – Départ 13h30 derrière la Mairie de Monistrol Monistrol-sur-Loire

