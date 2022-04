SORTIE DE L’UPT A Saint Paulien et La Chaise Dieu Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Cette année l’UPT de Monistrol propose une sortie à Saint Paulien et La Chaise Dieu. Le départ se fera en autocar depuis Monistrol, avec rendez-vous devant le Lycée Léonard de Vinci au Mazel à 8h15 précises. universitepourtous.monistrol@orange.fr https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Site du Mazel Lycée Léonard de Vinci Monistrol-sur-Loire

