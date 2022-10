Sortie de l’EP « Folikadi » Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’évènement: île de France

Sortie de l’EP « Folikadi » Studio de l’Ermitage, 17 novembre 2022, Paris. Le jeudi 17 novembre 2022

de 21h00 à 23h30

. payant Prévente : 15 EUR Tarif sur place – Prix unique : 18 EUR

Kanazoé Orkestra, c’est la musique dans laquelle les artistes mettent leur âme, la musique que l’onpartage dans cet échange qui sublime les joies et les peines… Autour du virtuose du Balafon Seydou « Kanazoe » Diabate, le son du groupe s’enracine au plus profond de la tradition ancestrale d’Afrique de l’Ouest tout en embrassant la Black Music d’aujourd’hui. Seydou Diabaté : balafon Mamadou Dembele : multi instrumentiste Gaëlle Blanchard : chant Stéphane Perruchet : percussions, Thomas Koenig : saxophone Elvin Bironien : basse Laurent Planells : percussions Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

