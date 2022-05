Sortie de l’album des Violons de Nedde-Concert et apéro ! Jour 2 Librariá Occitana,Limoges (87)

Venez découvrir le nouvel album des **Violons de Nedde**,***”Dau molin dau Rat a chas nos**”, musique du Plateau de Millevaches.* 19h30 : **concert court** (environ 30 minutes) avec extraits du CD, où vous retrouverez les musiques de François Malthieu et les chansons de Pierre et René Mondoly. puis **apéro** offert, pour rencontrer violoneuses et violoneux. Compte-tenu du nombre restreint de places, et pour une bonne organisation des festivités, **la réservation est obligatoire** auprès de la Librairie au **05 55 32 06 44** (journée) ou **libraria.occitana@ieo-lemosin.org** *source : événement [Sortie de l’album des Violons de Nedde-Concert et apéro ! Jour 2](https://agendatrad.org/e/36548) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

