Sortie de Fabriques : Sansier Cie – Pinocchio, et si on nous avait menti Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Sortie de Fabriques : Sansier Cie – Pinocchio, et si on nous avait menti Fabrique Chantenay-Bellevue (La), 25 mai 2022, Nantes. 2022-05-25

Horaire : 15:00 16:00

Gratuit : oui A partir de 14 ans “Le conte de Pinocchio m’a toujours interpellé enfant. Je n’aimais pas la morale de l’histoire, toutes les successions d’épreuves que Pinocchio subissait me terrifiaient et cependant le désir d’indépendance du pantin, sa révolte à l’encontre des adultes me fascinaient. Pinocchio cultivait cette envie jouissive d’aller à l’inverse de ce que voulaient les grands Quelques années plus tard je me suis plongé dans le texte original de Carlo Collodi. J’y ai découvert un conte cruel empreint d’une fiévreuse envie de liberté, un texte émouvant coloré de situations comiques, et totalement d’actualité. Les désillusions humaines, le désir de fuir, de ne pas voir le monde tel qu’il est et la volonté de le transformer, toutes ces émotions ont formés une envie incommensurable d’en interpréter le sens.” En résidence à la Fabrique Bellevue-Chantenay, Nicolas Sansier nous présentera des extraits cette adaptation du célèbre mais néanmoins cruel conte de Carlo Collodi. __Les Jeudis et sorties de Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. C’est aussi l’occasion pour les artistes de montrer leur travail, d’avoir un premier regard du public et de présenter leur travail aux professionnels. Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://lesfabrique.nantes.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Adresse 30 Boulevard de la Liberté Ville Nantes Age maximum A partir de 14 ans lieuville Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes Departement Loire-Atlantique

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Sortie de Fabriques : Sansier Cie – Pinocchio, et si on nous avait menti Fabrique Chantenay-Bellevue (La) 2022-05-25 was last modified: by Sortie de Fabriques : Sansier Cie – Pinocchio, et si on nous avait menti Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Fabrique Chantenay-Bellevue (La) 25 mai 2022 Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique