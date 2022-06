Sortie de Fabriques : Jerrican Nachos & the Rookies – Kids’ Special Fabrique Dervallières (La), 30 juin 2022, Nantes.

2022-06-30

Horaire : 14:30 15:30

Gratuit : oui A partir de 5 ans

« C’est l’histoire de Rookie Rose, de Jerrican Nachos et d’autres personnages dont je vous parlerai plus tard.Rookie Rose c’est moi. J’écris des chansons, je chante et je joue de la batterie.Mais ce que j’aime le plus, c’est partir à l’aventure, me trouver devant l’inconnu.Lui, c’est Jerrican Nachos. On peut l’appeler Jerry, c’est moins long.Il chante, joue de la guitare et lui aussi il écrit des chansons.La légende raconte que bébé il chantait déjà des classiques rock’n roll dans sa poussette.Nous vivons dans une minuscule maison au milieu d’une jungle de fleurs sauvages. Elle est remplie de guitares, de tambours et de petits pianos dans tous les recoins, un vrai bric à brac !Et quand on tend l’oreille, on y entend toujours de la musique qui se mêle au chant de la mer. Vers la fin de l’été, on reçoit une invitation à venir jouer à un festival en Angleterre… » Jerrican Nachos & the Rookies, c’est une musicienne et un musicien qui forment un duo de rock’n roll. Leur spectacle « Kids’ Special » conte un voyage, un prétexte pour des aventures joyeuses qui les mènent vers les rencontres et les amitiés. À découvrir à la Fabrique Dervallières-Zola ! __Les Jeudis et sorties de Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. C’est aussi l’occasion pour les artistes de montrer leur travail, d’avoir un premier regard du public et de présenter leur travail aux professionnels.

Fabrique Dervallières (La) Dervallières – Zola Nantes 44100

