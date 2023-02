Sortie de Fabriques : Compagnie 1 pour 100 artistique – Pink Machine Fabrique Chantenay-Bellevue (La), 21 février 2023, Nantes.

2023-02-21

Horaire : 15:00 16:00

Gratuit : oui A partir de 12 ans

Trois drag-queens, Lady Gestion, Baby Ftek et Trashy Polata, ainsi qu’une maîtresse de cérémonie au rôle ambigu, Pinkessa, sont coincées dans la Pink Machine, une arène en plastique rose gonflable qui prétend être un cabaret expérimental. On attend d’elles qu’elles rendent hommage à leurs icônes féminines, mais se rincer l’œil ou se mettre quelque chose sous la dent semble plus compliqué que prévu dans la Pink Machine. Peu à peu, chacune dévoile ses fantasmes de célébrité, révèle ses anxiétés face au poids de la féminité, et se confronte au ratage face aux idéaux de papier glacé. Tandis que la Pink Machine se fait de plus en plus contraignante, les trois drag-queens décident de la saboter et de célébrer leurs monstrueuses féminités.PINK MACHINE investit les lieux communs et les mémoires affectives afin de faire dialoguer différentes relations aux féminités, à la fois spectaculaires et intimes, nostalgiques et politiques, contraignantes et libératrices. Un spectacle sur des traces, sur des ombres, tantôt pesantes tantôt exaltantes : celles des icônes qui nous hantent et nous construisent tout à la fois. __Les Jeudis des Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. Au programme : éclectisme,découvertes et échanges en toute convivialité.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://lesfabrique.nantes.fr/