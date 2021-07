Nantes Fabrique Dervallières (La) Loire-Atlantique, Nantes Sortie de Fabriques : Cie Underdog – Dog eat dog, I loved to hate you Fabrique Dervallières (La) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Sortie de Fabriques : Cie Underdog – Dog eat dog, I loved to hate you Fabrique Dervallières (La), 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Nantes. 2021-07-16

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : oui Tout public Dans la poursuite des laboratoires de recherche menés par le chorégraphe Alexis Jestin en collaboration avec plusieurs couples d’artistes en Europe autour de sa prochaine création Dog eat dog, I loved to hate you, la compagnie Underdog est en résidence à la Fabrique Dervallières-Zola. Ce projet, représenté par un duo, est inspiré de faits réels et révèle une aventure amoureuse radicale et originale. Dans le cadre de cette résidence, le chorégraphe et son équipe invitée spécialement pour l’occasion s’orienteront dans des recherches liées à la pratique du Ju-jitsu brésilien. Comment apporter de l’intensité physique, de la sensibilité émotionnelle et de la sensualité en injectant cet aspect martial à l’écriture chorégraphique et au mouvement dansé ? La Cie Underdog nous propose de découvrir ce projet à l’occasion d’une sortie de résidence à la Fabrique Dervallières-Zola. Fabrique Dervallières (La) 19 Rue Jean Marc Nattier Dervallières – Zola Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Fabrique Dervallières (La) Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Fabrique Dervallières (La) Nantes