Sortie de Fabriques : 15 000 cm2 de peau – STARS (Yaacobi et Leidental) Fabrique Chantenay-Bellevue (La), 3 mars 2023, Nantes.

2023-03-03

Horaire : 15:30 16:30

Gratuit : oui Tout public

Deux amis de toujours Yaacobi et Leidental se séparent, car pour Yaacobi, l’ennui que lui inspire leur amitié, qui n’est faite que d’habitudes affligeantes de banalité, n’est plus supportable. Il veut partir pour enfin vivre. Rapidement, il rencontre Ruth – une femme qui se dit pianiste – sur laquelle il projettera tous ses fantasmes. Il et elle rêvent d’être aussi héroïques que des personnages d’un film hollywoodien. Dans cette quête illusoire faite de stratégies maladroites et d’espoirs inquiets, Leidental, l’ami rejeté et encombrant, dont Yaacobi a honte, va s’immiscer dans le couple, en s’inventant un personnage allant de la fantaisie burlesque à la perversion. La scène se transforme en un vaudeville bipolaire où la machine déraille et devient un champ de bataille. __ Les Jeudis des Fabriques sont des moments privilégiés pour vous permettre de rencontrer et de voir les artistes qui travaillent, répètent et finalisent leurs créations artistiques aux Fabriques. Au programme : éclectisme,découvertes et échanges en toute convivialité. « Il s’agit d’une histoire dans laquelle l’amour n’est pas ce qui sauve, mais ce qui enferme ; il n’est pas ce qui rend bon et joyeux, mais triste et méchant, égoïste et cruel. L’amour est un sickamour – un amour malade. » Pacôme Thiellement, 2018

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr 02 40 41 65 81 http://lesfabriques.nantes.fr/