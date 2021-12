Nantes Mélanie Rio Fluency - Galerie Loire-Atlantique, Nantes Sortie d’ateliers Mélanie Rio Fluency – Galerie Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sortie d'ateliers Mélanie Rio Fluency – Galerie, 19 décembre 2021, Nantes. 2021-12-19 Exposition du 18 au 23 décembre 2021 :tous les jours sauf le lundi de 14h30 à 18h30

Horaire : 14:30 18:30

Exposition du 18 au 23 décembre 2021 :tous les jours sauf le lundi de 14h30 à 18h30 [Sortie d'ateliers] Philippe Chancel, Chloë Jarry, Irma Kalt, Edgar Martins, Benoit-Marie Moriceau, Ambroise Tézenas, Benoit Travers et Justin Weiler participent à l'exposition collective [Sortie d'ateliers] et dévoilent des œuvres pour la plupart inédites. Mélanie Rio Fluency – Galerie adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

Mélanie Rio Fluency - Galerie Adresse 3 place Albert Camus / rez-de-chaussée du bâtiment Zero Newton Ville Nantes