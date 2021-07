Ottrott Ottrott Bas-Rhin, Ottrott Sortie dans le vignoble Ottrott Ottrott Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ottrott Bas-Rhin

Dans le cadre des animations estivales gratuites, rencontrez les vignerons de notre territoire ! Au programme, découverte du vignoble en compagnie du vigneron, suivie d'une dégustation. Véhicule nécessaire.

