La Mairie de Quartier Lille-Moulins organise une journée d’animation à destination des aînés du quartier Lille-Moulins le 7 octobre. Cette journée débutera par la visite d’une ferme avec dégustation et sera suivie par un repas dansant à Isebergues. Le pass sanitaire est obligatoire pour assister à cette animation.

sur inscription à la régie de la Mairie de Quartier

