Ardin Deux-Sèvres Ardin Le circuit pédestre permet de découvrir le patrimoine, l’histoire locale et la biodiversité de cette ancienne carrière gérée par le CEN.

