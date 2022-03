Sortie d’album “Calques” – Quatuor Umlaut & Joris Rühl jouent Karl Naegelen L’Atelier du Plateau Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sortie d’album “Calques” – Quatuor Umlaut & Joris Rühl jouent Karl Naegelen L’Atelier du Plateau, 12 mai 2022, Paris. Sortie d’album “Calques” – Quatuor Umlaut & Joris Rühl jouent Karl Naegelen

L’Atelier du Plateau, le jeudi 12 mai à 20:00

Pour sa première aventure, le Quatuor Umlaut ajoute une corde à son archet, ou plutôt un bec, en la personne de Joris Rühl. Calques c’est un tour de force, celui de donner une place à la clarinette au milieu des instruments à cordes, alors que leurs langages sonores diffèrent. Plutôt que de les opposer, cette pièce, composée par Karl Naegelen, est construite selon un rapport de « zoom », d’agrandissement. Par une écoute intense et complice, le quatuor s’efforce de recréer ce que la clarinette joue, parvenant parfois à la fusion des sons. La temporalité qui en ressort, souple et enveloppante, laisse alors émerger des multiphonies fragiles qui viennent vibrer jusqu’à nos oreilles. Amaryllis Billet : violon Anna Jalving : violon Fanny Paccoud : alto Sarah Ledoux : violoncelle Joris Rühl : clarinette Concert de sortie du disque _Calques_, produit par Umlaut Records avec le soutien de l’UCLouvain et du Centre National de la Musique.

Réservation conseillée. Tarifs : plein 13€, réduit 10€, adhérents 8€, moins de 12 ans 6€

Concert de sortie du premier album du Quatuor Umlaut, qui constitue pour ce premier projet un quintet avec le clarinettiste Joris Rühl. L’Atelier du Plateau 5, rue du Plateau (au fond de l’impasse) – 75019 PARIS Paris Paris 19e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu L'Atelier du Plateau Adresse 5, rue du Plateau (au fond de l’impasse) - 75019 PARIS Ville Paris lieuville L'Atelier du Plateau Paris Departement Paris

L'Atelier du Plateau Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sortie d’album “Calques” – Quatuor Umlaut & Joris Rühl jouent Karl Naegelen L’Atelier du Plateau 2022-05-12 was last modified: by Sortie d’album “Calques” – Quatuor Umlaut & Joris Rühl jouent Karl Naegelen L’Atelier du Plateau L'Atelier du Plateau 12 mai 2022 L'atelier du plateau Paris Paris

Paris Paris