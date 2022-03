Sortie cyclo Saint-Hilaire-en-Morvan Saint-Hilaire-en-Morvan Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Hilaire-en-Morvan

Sortie cyclo Saint-Hilaire-en-Morvan, 20 mars 2022

2022-03-20 – 2022-03-20

Saint-Hilaire-en-Morvan Nièvre Saint-Hilaire-en-Morvan Sortie cyclo avec Vélototem. Départ à la croix de Chaligny à 9h pour un parcours de 62 km avec 528m D+ +33 3 86 85 13 01 Sortie cyclo avec Vélototem. Départ à la croix de Chaligny à 9h pour un parcours de 62 km avec 528m D+ Saint-Hilaire-en-Morvan

Saint-Hilaire-en-Morvan Nièvre