Morsbach Moselle Morsbach Pédalez ou marchez de nuit avec le cyclo club de Morsbach et l’ALSB. Parcours de 15/20/30 kms pour le VTT ,13 kms pour la marche. Tarifs : 3 euros pour la marche, 5 euros pour le VTT. Une collation est offerte au retour à tous les participants. Se munir d’un dispositif

d’éclairage et d’un gilet réfléchissant. Port du casque obligatoire pour les cyclistes, idem pour l’éclairage sur le vélo. Les jeunes de 13 à 18 ans devront être accompagnés d’un adulte.

Infos : +33 670 30 79 10 M. Knoll, christian.knoll@orange.fr +33 6 70 30 79 10 Morsbach

