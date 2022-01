Sortie culturelle : Les passages couverts RDV sur place Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sortie culturelle : Les passages couverts RDV sur place, 12 février 2022, Paris. Sortie culturelle : Les passages couverts

RDV sur place, le samedi 12 février à 14:00

_Avec Elisa Jehanno_ De la Galerie Vivienne au Passage des Panoramas, en passant par le Palais Royal, ancêtre de ces passages, nous arpenterons les galeries et leurs boutiques si particulières afin de mieux comprendre leur histoire et leur importance à Paris.

Étudiant :3 € / Personnel : 5 €

Venez découvrir avec l’UVSQ les passages et galeries couvertes de Paris, pour une plongée au cœur du XIXe siècle parisien et un aperçu de la capitale avant Haussmann. RDV sur place Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu RDV sur place Adresse Paris Ville Paris lieuville RDV sur place Paris

RDV sur place Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/