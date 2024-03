Sortie Culturelle Espace des 2 Rives Rennes, jeudi 11 avril 2024.

Sortie Culturelle Dans le cadre du Pass Evasion Culturelle, l’équipe d’animation vous propose une sortie groupe pour le spectacle de Leïla Ka « Maldonne ».

Un covoiturage est proposé au départ de l’Espace des 2 Rives. Jeudi 11 avril, 19h15 Espace des 2 Rives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T19:15:00+02:00 – 2024-04-11T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-11T19:15:00+02:00 – 2024-04-11T22:30:00+02:00

D’octobre à juin des sorties culturelles (théâtre, danse, cirque, …) vous seront proposées. La programmation est co-construite avec des participants volontaires.

La sortie d’avril aura lieu à Vitré le 11 avril.

« Avec Maldonne, Leïla Ka transpose sur scène des émotions et moments de partage vécus avec ses sœurs, ses amies, les femmes croisées au fil des soirées et des années. Sororité, révolte, pleurs, euphorie et joie traversent une écriture chorégraphique percutante. »

Adhésion à l’association de 15€ + participation de 5€ par an qui vous permet de bénéficier d’un tarif de groupe. (8€ sur ce spectacle)

Contact : Maud BUISSON / coordination socioculturelle

02 99 84 16 20 / coordination.e2r.rpa@gmail.com

Une fois votre adhésion au Pass Evasion réalisée vous recevrez un mail qui vous donnera accès aux réservations des spectacles.

Espace des 2 Rives 4 allée Georges Palante 35000 RENNES Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.espacedes2rives.net/pass-evasion-culturelle »}] [{« link »: « mailto:coordination.e2r.rpa@gmail.com »}]