Cette année, la municipalité a décidé de proposer une sortie culturelle dans le Limouxin. Commune du département de l’**Aude « au cœur du pays Cathare »,** **Limoux** est connu pour ses vignobles de qualité mais aussi pour son patrimoine culturel et sa nature préservée. Cette sortie se déroulera le **jeudi 16 septembre 2021** pour les fontenilloises et les fontenillois **de plus de 65 ans**, avec au programme : – **une visite du Domaine de Flandry**, son histoire, sa cave et ses vins, – **un déjeuner au centre-ville de Limoux**, – **la découverte de l’Abbaye de Saint Hilaire**, berceau du premier vin pétillant au monde. Compte tenu de la mesure exceptionnelle de cette sortie, il sera demandé **une participation de 5€ par personne** au titre de votre inscription (repas inclus). **Pour participer à cette sortie il vous sera nécessaire de présenter un certificat de vaccination, ou un test PCR négatif datant de moins de 72 heures, si vous n’êtes pas vaccinés.** Surveillez vos boîtes aux lettres, vous recevrez **fin juillet** un courrier d’information avec le déroulement complet de la journée accompagné des modalités de participation à cette sortie. **À très vite !**

Sur inscription obligatoire avec une participation de 5€ par personne.

