Sortie culturelle : Comédie Française – Parcours Promenade Molière RDV sur place Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sortie culturelle : Comédie Française – Parcours Promenade Molière RDV sur place, 7 mai 2022, Paris. Sortie culturelle : Comédie Française – Parcours Promenade Molière

RDV sur place, le samedi 7 mai à 09:30

La Comédie-Française propose dans ce parcours de suivre les pas de Molière au long d’une promenade commentée dans Paris. De l’église Saint-Eustache, où il fut baptisé, à la rue de Richelieu, sa dernière demeure, les participants découvrent la vie du comédien, de l’auteur et du chef de troupe. Le parcours se termine à la Comédie-Française dont il reste le « Patron ». Guidés par un conférencier, les visiteurs sont invités à découvrir le fonctionnement d’un théâtre bien particulier : sa Troupe et son Répertoire joué en alternance à la Salle Richelieu.

Étudiant : 3 € / Personnel : 5 €

A l’occasion du 400ème anniversaire de sa naissance, partez à la rencontre du plus grand dramaturge français et du Paris du XVII siècle avec l’UVSQ. RDV sur place Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu RDV sur place Adresse Paris Ville Paris lieuville RDV sur place Paris

RDV sur place Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/