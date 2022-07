Sortie culturelle à la grotte de Villars et la Peyzie – S.E.R.P.E Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Les Journées de la Préhistoire proposées par la Société d’Etudes et de Recherches Préhistoriques se déroulent sur une dizaine de jours au cours du mois d’août de chaque année. Sortie culturelle :

Grotte du Villars, la seule grotte en Périgord à présenter des peintures préhistoriques originales et des concrétions naturelles. La Peyzie : les premières fouilles datant de 1930 ont livré des occupations caractéristiques de la fin du Paléolithique récent, et en particulier du Magdalénien. Depuis 2019 les fouilles ont repris. La visite de ce site non touristique sera commentée par l’un des responsables du chantier. Le repas sera pris au restaurant à Brantôme. La sortie culturelle du 16 août nécessite une inscription obligatoire auprès de la trésorière de la Société dans les jours qui précédent ainsi qu’une participation financière. Les places sont limitées. Grotte du Villars, la seule grotte en Périgord à présenter des peintures préhistoriques originales et des concrétions naturelles. La Peyzie : les premières fouilles (1930) ont livré des occupations caractéristiques de la fin du Paléolithique récent. Les Journées de la Préhistoire proposées par la Société d’Etudes et de Recherches Préhistoriques se déroulent sur une dizaine de jours au cours du mois d’août de chaque année. Sortie culturelle :

