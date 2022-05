Sortie culturelle à Bordeaux Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Sortie culturelle à Bordeaux Saint-Astier, 15 mai 2022, Saint-Astier. Sortie culturelle à Bordeaux Saint-Astier

2022-05-15 – 2022-05-15

Saint-Astier Dordogne 9h : RDV départ devant le centre culturel La Fabrique

10h30 : visite du Musée d’Aquitaine

12h : repas

14h-15h30 : visite historique de Bordeaux

Tarifs : 20 € – 8 €, gratuit enfant -6 ans. Sur réservation.

Atelier Métamorphose 06 27 43 18 85 9h : RDV départ devant le centre culturel La Fabrique pour Bordeaux.

10h30 : visite du Musée d’Aquitaine

12h : repas

14h-15h30 : visite historique de Bordeaux

Tarifs : 20 € – 8 €, gratuit enfant -6 ans. Sur réservation.

Atelier Métamorphose 06 27 43 18 85 +33 6 27 43 18 85 9h : RDV départ devant le centre culturel La Fabrique

10h30 : visite du Musée d’Aquitaine

12h : repas

14h-15h30 : visite historique de Bordeaux

Tarifs : 20 € – 8 €, gratuit enfant -6 ans. Sur réservation.

Atelier Métamorphose 06 27 43 18 85 Métamorphose

Saint-Astier

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Autres Lieu Saint-Astier Adresse Ville Saint-Astier lieuville Saint-Astier Departement Dordogne

Saint-Astier Saint-Astier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-astier/

Sortie culturelle à Bordeaux Saint-Astier 2022-05-15 was last modified: by Sortie culturelle à Bordeaux Saint-Astier Saint-Astier 15 mai 2022 Dordogne Saint-Astier

Saint-Astier Dordogne