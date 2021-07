Carantec Carantec Carantec, Finistère Sortie cuisine aux algues avec Tounn Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère

Sortie cuisine aux algues avec Tounn 2021-07-26

Carantec Finistère Découvrez la richesse des algues bretonnes et apprenez à les cuisiner. Aliments de demain, les algues sont d’une richesse nutritive que de plus en plus de consommateurs découvrent. Elles nous apportent du magnésium, des protéines, des vitamines, des fibres, de l’iode, des antioxydants… Apprenez à les reconnaître au cours d’une sortie algues ou d’un stage sur le littoral breton. Découvrez leurs différentes saveurs, puis initiez-vous à la cuisine aux algues dans des recettes à la portée de tous. Régalez-vous avec votre récolte, dégustez votre préparation et repartez avec s’il en reste ! Pratique :

Rendez-vous au premier parking de l’île Callot.

Venir avec des chaussures qui vont dans l’eau, un seau, une paire de ciseaux.

Durée sortie algues : 2h environ.

Atelier cuisine : 1h30, recette froide apéritive (tout est fourni) Tarifs:

10 € la sortie algues (durée 2 h environ)

30 € sortie + atelier cuisine (durée de l’atelier cuisine : 1h30 environ)

1/2 tarif pour les enfants de moins de 11 ans Réservation au 06 79 77 13 45 auprès de Tounn Richard.

Détails Catégories d’évènement: Carantec, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Carantec Adresse Ville Carantec lieuville 48.6701#-3.91223