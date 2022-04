Sortie cueillette sauvage et cuisine Chaumard Chaumard Catégories d’évènement: Chaumard

Chaumard Nièvre Chaumard Sortie cueillette sauvage et cuisine au lac de Pannecière. En partage avec l’association “Les Chemins d’Ouroux”, Anne, fondatrice d’Herbalune, nous propose une sortie accompagnée et guidée pour une cueillette sauvage sur les contreforts du lac. Organisée par les Amis de Pannecière. lesamisdepanneciere@gmail.com http://www.lesamisdepanneciere.org/ Sortie cueillette sauvage et cuisine au lac de Pannecière. En partage avec l’association “Les Chemins d’Ouroux”, Anne, fondatrice d’Herbalune, nous propose une sortie accompagnée et guidée pour une cueillette sauvage sur les contreforts du lac. Organisée par les Amis de Pannecière. Chaumard

