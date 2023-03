Sortie cueillette ail des ours autour de Paris, 14 mai 2023, .

Le dimanche 14 mai 2023

de 10h00 à 18h30

. payant

0€ à 65€

Vous vous demandez où cueillir de l’ail des ours autour de Paris sans voiture ? Plus la peine de chercher ! Grâce à cette sortie en pleine nature guidée par Isabelle Desfleurs, vous saurez où en trouver et comment le ramasser sans vous tromper.

PROGRAMME DE LA SORTIE CUEILLETTE AIL DES OURS AUTOUR DE PARIS

– visite historique d’un des plus beaux villages d’Île-de-France et de sa boulangerie-pâtisserie renommée,

– traversée de champs cultivés et pâturés,

– passages au-dessus de petits cours d’eau,

– pique-nique dans les bois avec pour introduction un mets à base d’Ail des Ours sur pain local au levain et pour dessert la meilleure pâtisserie de la région.

Ensuite, nous irons à la découverte de la plante sauvage comestible préférée des grands chefs et vous apprendrez :

– comment cueillir l’Ail des Ours sans se tromper tout en respectant la biodiversité ;

– quelles sont ses propriétés médicinales et nutritionnelles ;

– quelques délicieuses recettes pour régaler vos palais ;

– quels remèdes naturels confectionner.

Ce sera aussi l’occasion d’acquérir quelques connaissances sur les plantes sauvages comestibles et médicinales croisées en chemin et de récolter quelques brins de muguet.

Cette sortie se déroule chaque année en Île-de-France et est facilement accessible en transports en commun.

A PROPOS D’ISABELLE DES FLEURS

Petite-fille de simples paysans, Isabelle Desfleurs a passé sa plus tendre enfance à leurs côtés s’initiant ainsi aux joies d’une vie simple au contact de la Nature.

Puis, les hasards de la vie l’ont conduite sur le continent africain où elle a vécu en toute simplicité pendant près de dix ans.

Partageant aujourd’hui sa vie entre la France et le Burkina Faso, cette adepte de la sobriété heureuse transmet avec passion ses connaissances sur les plantes sauvages comestibles et médicinales, les champignons et le zéro déchet tant sur son blog isabelle-desfleurs.com que lors de sorties, stages et ateliers à Paris et et Île-de-France.

Contact : https://isabelle-desfleurs.com/ https://isabelle-desfleurs.com/

Isabelle Desfleurs Découvrez où cueillir de l’ail des ours autour de Paris avec Isabelle Desfleurs