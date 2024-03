SORTIE CRÉPUSCULAIRE SUR LA RÉSERVE NATURELLE OUVREZ GRANDES VOS OREILLES ! Téterchen, samedi 6 avril 2024.

Promenade qui débutera de jour pour se terminer de nuit, avec Thierry Gydé, animateur nature au Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine. L’aube et le crépuscule sont des moments privilégiés pour l’observation de la biodiversité. Vous constaterez que, loin d’être effrayante, la fréquentation de la nature de nuit, sans ou avec très peu d’éclairage, offre des sensations surprenantes de confort et de sérénité. L’ambiance printanière aidant, nous guetterons les premiers chants nocturnes, les arabesques des chauves-souris et les stridulations de certains insectes.Tout public

2024-04-06 19:00:00

2024-04-06 21:00:00

Téterchen 57220 Moselle Grand Est

