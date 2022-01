Sortie crépusculaire spéciale papillons de nuit à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, 19 août 2022, Braud-et-Saint-Louis.

Sortie crépusculaire spéciale papillons de nuit à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux 2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

2022-08-19 21:00:00 – 2022-08-19 Terres d’Oiseaux 2, les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis Gironde Braud-et-Saint-Louis

8 EUR A la tombée de la nuit, partez à la découverte des papillons présents dans nos marais! Un grand drap blanc et une lumière, voilà de quoi attirer les insectes nocturnes. Sous les précieux conseils d’un guide naturaliste passionné, identifiez et contemplez la grande diversité des papillons qui peuplent la nuit dans une ambiance familiale et décontractée.

Sur réservation, tout public à partir de 8 ans

Terres d’Oiseaux 2, les Nouvelles Possessions Braud-et-Saint-Louis

