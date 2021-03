Paillet Paillet Gironde, Paillet Sortie crépusculaire Paillet Catégories d’évènement: Gironde

Paillet

Sortie crépusculaire, 20 mars 2021-20 mars 2021, Paillet. Sortie crépusculaire 2021-03-20 18:00:00 – 2021-03-20 20:30:00

Le monde mystérieux des amphibiens Avec Gael Barreau – Guide naturaliste et médiateur scientifique à l'association Terre et Océan Quand tombe la nuit, aux mois encore frais des prémices du printemps, vient le moment de chausser ses bottes et partir en exploration. Car, loin de leur réputation d'animaux « à sang froid », c'est à ce moment précis que les amphibiens débutent leur saison des amours. Tritons, grenouilles ou crapauds profitant de l'obscurité pour leurs ébats en toute discrétion.

