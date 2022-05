Sortie crépusculaire du 5 août à Terres d’Oiseaux

Sortie crépusculaire du 5 août à Terres d’Oiseaux, 5 août 2022, . Sortie crépusculaire du 5 août à Terres d’Oiseaux

2022-08-05 – 2022-08-05 6 6 EUR Dans les lumières pourpres du soleil couchant, les portes de Terres D’Oiseaux se ferment, mais, sur la réserve la vie suit son cours…

A l’approche de la nuit, profitez du spectacle que vous offrent nos amis à plumes, à poils, et à écailles…Partez à leur rencontre, en compagnie d’un guide, pour une parenthèse crépusculaire mêlant douceur (sauvage) et découvertes (surprises) ! Dans les lumières pourpres du soleil couchant, les portes de Terres D’Oiseaux se ferment, mais, sur la réserve la vie suit son cours…

A l’approche de la nuit, profitez du spectacle que vous offrent nos amis à plumes, à poils, et à écailles…Partez à leur rencontre, en compagnie d’un guide, pour une parenthèse crépusculaire mêlant douceur (sauvage) et découvertes (surprises) ! Dans les lumières pourpres du soleil couchant, les portes de Terres D’Oiseaux se ferment, mais, sur la réserve la vie suit son cours…

A l’approche de la nuit, profitez du spectacle que vous offrent nos amis à plumes, à poils, et à écailles…Partez à leur rencontre, en compagnie d’un guide, pour une parenthèse crépusculaire mêlant douceur (sauvage) et découvertes (surprises) ! dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville