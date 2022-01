Sortie crépusculaire Base nautique Écouflant Catégories d’évènement: Écouflant

_En partenariat avec le Club nautique d’Écouflant, le Conseil Départemental 49_ L’atmosphère se métamorphose sur les bords de la Vieille Maine. Une ambiance particulière s’installe, des animaux se préparent à dormir sous les lumières du coucher de soleil alors que d’autres s’activent… Partons écouter les bruits insolites de la nature, en kayak, et peut-être entendre ce lointain son de crécelle caractéristique de notre emblématique Râle des genêts ! _Avoir plus de 7 ans et savoir nager. Prévoir des chaussures fermées. Prévoir une tenue de rechange._ _Sortie en kayak, sur l’eau._

Gratuit ; Réservation obligatoire auprès du Club nautique d’Ecouflant ; limitée à 16 personnes

Une sortie kayak au crépuscule proposée par la LPO Anjou – Pays de la Loire Grandeur Nature Base nautique 8 rue de l’île Saint-Aubin, Écouflant Écouflant Maine-et-Loire

