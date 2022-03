Sortie crépusculaire au Tertre Corlieux Lancieux Lancieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lancieux

Sortie crépusculaire au Tertre Corlieux Lancieux, 9 août 2022, Lancieux. Sortie crépusculaire au Tertre Corlieux Rue des Bénédictins Parking du Tertre Corlieux Lancieux

2022-08-09 – 2022-08-09 Rue des Bénédictins Parking du Tertre Corlieux

Lancieux Côtes d’Armor Baladez-vous au coucher du soleil et tentez d’observer des animaux sauvages. Apportez vos chaussures de marches, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire par téléphone. Tarif adulte : 6€, enfant 3€. Mardi 9 août 2022 – De 20h à 23h – Parking du Tertre Corlieux +33 2 96 86 31 50 http://www.cn-lancieux.org/ Baladez-vous au coucher du soleil et tentez d’observer des animaux sauvages. Apportez vos chaussures de marches, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire par téléphone. Tarif adulte : 6€, enfant 3€. Mardi 9 août 2022 – De 20h à 23h – Parking du Tertre Corlieux Rue des Bénédictins Parking du Tertre Corlieux Lancieux

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lancieux Autres Lieu Lancieux Adresse Rue des Bénédictins Parking du Tertre Corlieux Ville Lancieux lieuville Rue des Bénédictins Parking du Tertre Corlieux Lancieux Departement Côtes d'Armor

Lancieux Lancieux Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lancieux/

Sortie crépusculaire au Tertre Corlieux Lancieux 2022-08-09 was last modified: by Sortie crépusculaire au Tertre Corlieux Lancieux Lancieux 9 août 2022 Côtes-d’Armor Lancieux

Lancieux Côtes d'Armor