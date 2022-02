Sortie CPIE : les arres d’Anie et la grotte de la Verna Sainte-Engrâce Sainte-Engrâce Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sainte-Engrâce Pyrénées-Atlantiques Sainte-Engrâce 5 EUR Organisé par le CPIE Pays basque avec Jean-Claude ROUX, géologue de l’association “les pierres du Pays basque” et Jean-François GODART, de l’espace accueil Arrakotchepia. Visite de La Verna, une des plus grandes salles souterraines du monde. Pour bien comprendre ce qui se passe sous terre, nous irons découvrir ce qui se passe en suface, sur les calcaires de ces canyons.

Rendez-vous à 8h45 au fronton de Saint-Jean-le-Vieux ou à 10 h à Sainte-Engrâce. Possibilité de co-voiturage.

Sur inscription.

