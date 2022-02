Sortie CPIE : la chasse aux papillons – Verger pédagogique Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre EUR 3 Les enfants découvriront les papillons de jour et leur cycle de vie. Munis d’épuisettes et avec l’aide de Laurence, ils tenteront de capturer ces magnifiques insectes afin de les observer de près avant de les relâcher. Il sera demander à un ou deux parents de rester durant l’animation.

Rendez-vous au parking de la halle de la Haute-Ville, retour au même endroit.

