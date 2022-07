Sortie coucher de soleil en kayak de mer sur la Rance maritime Plouër-sur-Rance Plouër-sur-Rance Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouër-sur-Rance

Sortie coucher de soleil en kayak de mer sur la Rance maritime Plouër-sur-Rance, 18 août 2022, Plouër-sur-Rance. Sortie coucher de soleil en kayak de mer sur la Rance maritime

Terrain de l’enclos Plouër-sur-Rance Côtes d’Armor

2022-08-18 – 2022-08-18 Plouër-sur-Rance

Côtes d’Armor Embarquez en kayak de mer pour une sortie accompagnée sur la Rance maritime, au départ de Plouër-sur-Rance (centre nautique). Après un temps de navigation convivial, vous pique-niquerez dans un lieu choisi pour sa beauté et son intérêt : la Rance recèle de cales, de grèves ou d’anses offrant de très beaux paysages, d’une rive à l’autre. Dans les lueurs du couchant, vous retournerez à votre point de départ.

Embarquez en kayak de mer pour une sortie accompagnée sur la Rance maritime, au départ de Plouër-sur-Rance (centre nautique). Après un temps de navigation convivial, vous pique-niquerez dans un lieu choisi pour sa beauté et son intérêt : la Rance recèle de cales, de grèves ou d'anses offrant de très beaux paysages, d'une rive à l'autre. Dans les lueurs du couchant, vous retournerez à votre point de départ.

Pas de niveau particulier requis pour cette sortie, l'équipement est fourni (brassière de sécurité, jupes de protection). Prévoir casquette, kway, et pique-nique. +33 2 96 85 95 30

Pas de niveau particulier requis pour cette sortie, l’équipement est fourni (brassière de sécurité, jupes de protection). Prévoir casquette, kway, et pique-nique. Plouër-sur-Rance

