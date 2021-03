Sortie Concert Indochine Espace Arc-en-Ciel, 26 juin 2021-26 juin 2021, Toulouse.

Espace Arc-en-Ciel, le samedi 26 juin à 16:00

Pour célébrer ses 40 ans, le groupe annonce une tournée unique et exceptionnelle dans les 5 plus grands stades de France. Une mise en scène incroyable avec un dispositif central qui permettra une proximité, une intimité et une communion inédite. Indochine a toujours privilégié son public, mélange de plusieurs générations, en proposant des concerts grandioses à des prix de places abordables.

TARIFS : places de catégorie 1, catégorie 2 et debout :

de 40,50 € à 77,50 € (entrée + transport) selon la catégorie et le quotient familial pour les gueugnonnais

de 72 € à 97 € selon la catégorie pour les hors Gueugnon

(remboursement ou annulation selon les conditions générales de vente de billets). Plus d’infos auprès de l’Espace Arc-en-Ciel

INSCRIPTIONS : Pour vous inscrire, rendez-vous à l’ESPACE ARC-EN-CIEL (3, rue Pierre et Marie Curie). Paiement obligatoire à l’inscription.

Informations au 03 85 85 50 45

[centre.social@ville-gueugnon.fr](mailto:centre.social@ville-gueugnon.fr)

Facebook : centre social municipal de Gueugnon

Dans le cadre de ses sorties « concert », l’Espace Arc-en-ciel relance la vente de places pour le concert d’Indochine prévu le samedi 26 juin 2021 à Lyon.

2021-06-26T16:00:00 2021-06-26T23:59:00