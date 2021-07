Sortie Coasteering Plouha, 26 août 2021-26 août 2021, Plouha.

Sortie Coasteering 2021-08-26 08:30:00 – 2021-08-26 11:30:00

Plouha Côtes d’Armor

L’Office de Tourisme vous propose une activité aquatique et fun ! Nager, grimper, sauter et explorer en Falaises d’Armor !

Vous serez bien sûr accompagnés et encadrés par des spécialistes de l’activité. Uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme. 45€ par personne, 35€ pour les 12/13 ans et 3€ de location de chaussons néoprène si besoin. Parcours famille, au départ de la Pointe de la Tour.

