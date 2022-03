Sortie Club Vosgien : circuit de l’Illberg Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Haut-Rhin

Sortie Club Vosgien : circuit de l’Illberg Altkirch, 6 mars 2022, Altkirch. Sortie Club Vosgien : circuit de l’Illberg Altkirch

2022-03-06 – 2022-03-06

Altkirch Haut-Rhin EUR Le Club Vosgien d’Altkirch vous propose une sortie randonnée de demi journée dimanche 06 mars, au départ de la place Xavier Jourdain pour faire le circuit de l’illberg rallongé. Sortie niveau 1, distance 7,5 km, 2h30 de marche, dénivelé cumulé +/- 180 m Il est demandé à tous les participants : – de s’inscrire chez Gérard avant samedi 05 mars à 18 h motif gestion groupe. – d’avoir le certificat de vaccination Covid avec soi. – d’avoir un masque et de respecter les consignes de sécurité en vigueur. Sortie niveau 1, distance 7,5 km, 2h30 de marche, dénivelé cumulé +/- 180 – Inscript° av samedi 05 mars,18 h motif gestion groupe : Gérard BISCH Tél.: 06 76 05 45 64 +33 3 89 40 10 37 Le Club Vosgien d’Altkirch vous propose une sortie randonnée de demi journée dimanche 06 mars, au départ de la place Xavier Jourdain pour faire le circuit de l’illberg rallongé. Sortie niveau 1, distance 7,5 km, 2h30 de marche, dénivelé cumulé +/- 180 m Il est demandé à tous les participants : – de s’inscrire chez Gérard avant samedi 05 mars à 18 h motif gestion groupe. – d’avoir le certificat de vaccination Covid avec soi. – d’avoir un masque et de respecter les consignes de sécurité en vigueur. Altkirch

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Altkirch, Haut-Rhin Autres Lieu Altkirch Adresse Ville Altkirch lieuville Altkirch Departement Haut-Rhin

Altkirch Altkirch Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/altkirch/

Sortie Club Vosgien : circuit de l’Illberg Altkirch 2022-03-06 was last modified: by Sortie Club Vosgien : circuit de l’Illberg Altkirch Altkirch 6 mars 2022 Altkirch Haut-Rhin

Altkirch Haut-Rhin