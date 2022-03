Sortie club vosgien : circuit de l’Erlenwald Altkirch Altkirch Catégories d’évènement: Altkirch

Le Club Vosgien d'Altkirch vous propose une randonnée d'1/2 journée Sortie niveau 1, distance 5,5 km, 2h30 de marche, dénivelé cumulé +/- 130 m Responsable sortie : Gérard BISCH Il est demandé à tous les participants : – de s'inscrire chez Gérard avant mercredi 09 mars à 18 h motif gestion groupe – d'avoir le certificat de vaccination Covid avec soi – d'avoir un masque et de respecter les consignes de sécurité en vigueur

