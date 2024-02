SORTIE CLAIR DE LUNE Nort-sur-Erdre, vendredi 26 avril 2024.

En trottinette au clair de lune

Venez vivre une expérience unique au clair de lune.

On vous emmène en trottinette tout terrain électrique découvrir la faune et la flore en mode nocturne.

Le lieu de rendez vous se trouve à l’hippodrome de Nort/Erdre sur les dates ci-dessus.

Les dates 22 mars, 26 avril, 24 mai, 21 juin, 22 juillet, 19 aout, 20 septembre et le 18 octobre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 21:00:00

fin : 2024-04-26

Hippodrome Beaumont

Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire trottin.nantes@gmail.com

