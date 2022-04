Sortie chauve-souris Frohmuhl Frohmuhl Catégories d’évènement: 67290

Frohmuhl 67290 Frohmuhl Dans le cadre des animations estivales, l’office du tourisme de Hanau La Petite-Pierre organise en collaboration avec les piverts une sorties chauves- souris.

Le jour elles se font discrètes, la nuit elles s’envolent. Les chauves-souris offrent un spectacle ultra-sonore sous les étoiles ! Sous une approche ludique et auditive, nous partirons à la découverte de ces êtres mystérieux de la nuit.

Sortie tous publics à partir de 7 ans.

Rdv : parking de l’étang du Donnenbach à Frohmuhl

+33 3 88 70 42 30

