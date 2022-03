Sortie chants d’oiseaux à Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois Côte-d’Or Semur-en-Auxois Côte-d’Or EUR Par Georges Risoud, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de Semur-en-Auxois

À la rencontre des oiseaux printaniers par l’écoute de leurs chants ! RDV à 8 h au parking de l’aérodrome de Semur-en-Auxois. Se munir de jumelles si possible. Retour prévu vers 10 h. « Inscription obligatoire au 03 80 56 27 02 ou via cote-dor@lpo.fr ». cote-dor@lpo.fr +33 3 80 56 27 02 Par Georges Risoud, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité de Semur-en-Auxois

