Sortie champignons Yvetot, 29 octobre 2022, Yvetot.

Sortie champignons Rue des Fonds Jardins Ouvriers Yvetot

2022-10-29 14:30:00 14:30:00 – 2022-10-29 17:00:00 17:00:00 Rue des Fonds Jardins Ouvriers

Yvetot Seine-Maritime

Accompagnés par Alain DELANNOY, mycologue, saisissez l’occasion de découvrir et comprendre, sans danger, le patrimoine naturel et gastronomique français des champignons. A vos bottes, couteau et panier d’osier !

Rue des Fonds Jardins Ouvriers Yvetot

