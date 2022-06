Sortie champignons – ENS2022, 16 octobre 2022, .

Sortie champignons – ENS2022



2022-10-16 14:00:00 – 2022-10-16 17:00:00

EUR 0 0 Allons à la découverte des champignons de nos sous-bois et apprenons à les différencier pour mieux les apprécier ou non !

Attention cette sortie n’est pas une simple sortie « cueillette-omelette », le but de l’opération est d’en identifier un maximum, le tout sous la houlette de la société mycologique de Châtillon-sur-Seine.

Prévoir un panier un couteau et un guide d’identification.

Allons à la découverte des champignons de nos sous-bois et apprenons à les différencier pour mieux les apprécier ou non !

Attention cette sortie n’est pas une simple sortie « cueillette-omelette », le but de l’opération est d’en identifier un maximum, le tout sous la houlette de la société mycologique de Châtillon-sur-Seine.

Prévoir un panier un couteau et un guide d’identification.

dernière mise à jour : 2022-01-02 par